Μετρημένες φαίνεται πως είναι οι μέρες του Κρίστιαν Έρικσεν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 32χρονος Δανός μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ρουμπέν Αμορίμ, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αγγλικών Μέσων ο σύλλογος έχει πάρει την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Μάλιστα, ο έγκριτος ρεπόρτερ του γερμανικού Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, αποκάλυψε ότι η Γιουνάιτεντ είναι πρόθυμη να αποχωριστεί τον Έρικσεν πρόωρα, από την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, σε περίπτωση βέβαια που δεχθεί μια πρόταση που να την ικανοποιεί.

Πηγή: skai.gr

