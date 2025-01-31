Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια

Συνέχεια στις εξαιρετικές της εμφανίσεις στην Ευρώπη έδωσε η Φενέρμπαχτσε!



Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πραγματοποίησε μία ακόμα κυριαρχική εμφάνιση, επικρατώντας το βράδυ της Παρασκευής (31/01) με 95-81της Βίρτους Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!



Χάρη στα εξαιρετικά ποσοστά τους πίσω από την γραμμή του τριπόντου, εκεί όπου είχαν 17/29 σουτ και 58,6% ποσοστό ευστοχίας (!), οι Τούρκοι, έφτασαν τις έξι διαδοχικές νίκες τους στη διοργάνωση και ανέβηκαν στο 16-7!



Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γκούντουριτς με 17 πόντους, με τους ΜακΚόλουμ και Κόλσον να ακολουθούν σε απόδοση με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.



Για τους Ιταλούς, που έπεσαν στο 7-17, πήγε στράφι η βραδιά καριέρας του Τόρνικε Σενγκέλια με 35 πόντους και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (είχε ρεκόρ στον θεσμό 33 πόντους και 37 PIR)!

Το ματς:

Από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, η Φενέρμπαχτσε επέβαλε πλήρως τον δικό της ρυθμό, φέροντας το ματς στα μέτρα της. Με τον Κόλσον να κυριαρχεί, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-8 στο 7λεπτο, προτού οι Μέλι και Χολ, ανεβάσουν τη διαφορά στο 22-13 της πρώτης περιόδου. Με τα τρίποντα των Χέιζ-Ντέιβις και Μπιμπέροβιτς, οι Τούρκοι έφτασαν στο +10 (30-20) στο 12', με τη Βίρτους να αντιδρά και με τον εκπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο Σενγκέλια (17π.), να μειώνει στο 36-33 τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο τελευταίο κομμάτι της περιόδου, η Φενέρ κατάφερε να ανεβάσει εκ νέου τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια μπροστά με σκορ 46-37.



Στο τρίτο δεκάλεπτο, «μίλησε» η αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Καταφέρνοντας να κρατήσουν τους Ιταλούς στους 17 πόντους και με «όπλο» το μακρινό τους σουτ (5 εύστοχα τρίποντα), έκλεισταν την περίοδο στο +15 και το 69-54. Μια διαφορά που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του τελευταίου δεκαλέπτου να «ροκανίσει» η Βίρτους, με τη Φενέρ να πανηγυρίζει τη νίκη με το τελικό 95-81.





Τα δεκάλεπτα: 22-13, 46-37, 69-54, 95-81.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.