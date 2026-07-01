Η Ουκρανία αγοράζει 16 μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων Gripen E από τη Σουηδία

Η Ουκρανία υπέγραψε χθες Τρίτη σύμβαση με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Gripen E, ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια Saab, κατά την οποία το ποσό που θα καταβληθεί θα ανέλθει σε 24,6 δισεκατομμύρια κορόνες (2,53 δισεκ. δολάρια).

«Σε συνεργασία με τη Σουηδία, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δική του ανακοίνωση.

Together with Sweden, we continue strengthening Ukraine's combat aviation. Today, our countries signed an agreement for the procurement of 16 Gripen E fighter jets. Importantly, the aircraft will come with a package of related equipment, technical assistance, and support. In… pic.twitter.com/yqynTWOzYM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2026

Ο όμιλος Saab διευκρίνισε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως προγραμματίζει να παραδώσει τα αεροσκάφη στη σουηδική υπηρεσία στρατιωτικού υλικού (FMV) το διάστημα 2029-2030.

Η σύμβαση συμπεριλαμβάνει ανταλλακτικά, εξοπλισμό και άλλο συναφές υλικό, συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη σκανδιναβική χώρα στα τέλη Μαΐου, ο κ. Ζελένσκι είχε ανακοινώσει πως το Κίεβο θα αγοράσει ως και 20 μαχητικά Gripen E, ενώ η Σουηδία είχε γνωστοποιήσει πως θα προχωρήσει στη δωρεά 16 παλαιότερων αεροσκαφών, τύπων C/D, για να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Ο κ. Ζελένσκι είπε χθες ότι τα 16 παλαιότερα μαχητικά θα παραδοθούν στην ουκρανική πολεμική αεροπορία στις αρχές του 2027, όπως είχε συμφωνηθεί ήδη με τον σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Οι δυο κυβερνήσεις συνυπέγραψαν τον Οκτώβριο επιστολή προθέσεων για την αγορά από το Κίεβο μεταξύ 100 και 150 αεροσκαφών Gripen E.

«Πρόκειται για σημαντικό βήμα για την ελευθερία της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης. Το Gripen θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να υπερασπίζει τους αιθέρες της», ανέφερε από την πλευρά του μέσω X ο σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον.

Πρόσθεσε πως η συμφωνία που συνήφθη χθες αποτελεί το «πρώτο βήμα» για την εκπλήρωση της «φιλοδοξίας της Ουκρανίας να αποκτήσει» προοδευτικά «ως και 150 Gripen E/F».

Το 2024, η Σουηδία είχε αναστείλει σχέδιο για την αποστολή μαχητικών Gripen στην Ουκρανία, καθώς την εποχή οι σύμμαχοι του Κιέβου έδιναν προτεραιότητα στις παραδόσεις αμερικανικής κατασκευής μαχητικών F-16.

Πηγή: skai.gr

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