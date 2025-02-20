Λογαριασμός
Λουτσέσκου: «Δίκαιη η πρόκριση της Στεάουα - Έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο»

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που έφερε τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Europa League

Ο ΠΑΟΚ είχε κακή απόδοση στο Βουκουρέστι, η Στεάουα τιμώρησε τις αμυντικές του αδράνειες και το τελικό 2-0 άφησε τον «δικέφαλο του βορρά» εκτός συνέχειας στο Europa League.

Μετά την αναμέτρηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι οι Ρουμάνοι ήταν καλύτεροι και πήραν δίκαια την πρόκριση, αν και στάθηκε γι' ακόμη μία φορά στην κόκκινη κάρτα του Τάισον στο πρώτο ματς.



«Οι αντίπαλοι έδειξαν ότι ήταν καλύτερη ομάδα σε κάθε στοιχείο και κομμάτι του παιχνιδιού. Έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιρο και είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό έπαιξε κυρίαρχο ρόλο. Άξιζαν την πρόκριση.

Η διαφορά θα μπορούσε να είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη εάν δεν υπήρχε η κόκκινη κάρτα (σ.σ στον Τάισον). Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Η πρόκριση είναι δίκαιη», ανέφερε αναλυτικά ο Ρουμάνος τεχνικός.
