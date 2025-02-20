Λουτσέσκου: «Δίκαιη η πρόκριση της Στεάουα - Έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο»

Ο ΠΑΟΚ είχε κακή απόδοση στο Βουκουρέστι, η Στεάουα τιμώρησε τις αμυντικές του αδράνειες και το τελικό 2-0 άφησε τον «δικέφαλο του βορρά» εκτός συνέχειας στο Europa League.



Μετά την αναμέτρηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι οι Ρουμάνοι ήταν καλύτεροι και πήραν δίκαια την πρόκριση, αν και στάθηκε γι' ακόμη μία φορά στην κόκκινη κάρτα του Τάισον στο πρώτο ματς.

«Οι αντίπαλοι έδειξαν ότι ήτανσε κάθε στοιχείο και κομμάτι του παιχνιδιού. Έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιρο και είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό έπαιξε. Άξιζαν την πρόκριση.Η διαφορά θα μπορούσε να είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη εάν δεν υπήρχε η(σ.σ στον Τάισον). Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Η», ανέφερε αναλυτικά ο Ρουμάνος τεχνικός.

