Τι μέλλει γενέσθαι; Τι μπορεί να κάνει πια η Λίβερπουλ; Τι μπορεί ν’ αντέξει η διοίκηση και ο κόσμος με τον Σλοτ;



Ερωτήματα που πλανώνται στο μυαλό των οπαδών τα λεπτά που ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα στο «Έλαντ Ρόουντ», με τη μαχητική ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε, τρεις μέρες μετά το εντυπωσιακό 3-1 επί της Τσέλσι, να επιστρέφει από το εις βάρος της 2-0, αλλά και να βρίσκει απάντηση στο 3ο γκολ των «κόκκινων», ισοφαρίζοντας στο τελικό 3-3 στο 96’!



Η Λίβερπουλ σίγουρα σκέφτηκε στην έναρξη του δεύτερου μέρους και με τον Εκιτίκε να σκοράρει στο 48’ και το 50’, ότι θα μπορούσε η βραδιά του Σαββάτου να είναι μια από τις σπάνιες, ήσυχες, για τη φετινή σεζόν. Όχι όμως. Τα «παγώνια» δεν είχαν πάρει ακόμα μπρος. Και οι αδυναμίες των Πρωταθλητών δεν είχαν εκτεθεί.



Το πέναλτι του Κάλβερτ – Λιούιν στο 73’ έδωσε θάρρος και στον Σταχ που στο 75’ με ατομική ενέργεια έφερε στα ίσα το ματς από το πουθενά!

Ακόμα κι εκεί, όμως, που η Λίβερπουλ βγάζει χαρακτήρα και με τον νυν ηγέτη της, Σόμποσλαϊ, βρίσκει το πλασέ για τα δίχτυα και το 3-2 στο 80’, πάλι το ηθικό τονώνεται για τη Λιντς κι όχι για τους παίκτες του Σλοτ!



Ο Ολλανδός που άφησε τον Σαλάχ στον πάγκο για τρίτο σερί ματς, έμεινε αποσβολωμένος να βλέπει τους παίκτες του να δέχονται τρίτο γκολ στο 96’ από το δεύτερο δοκάρι μετά από στατική φάση, με τον Τανάκα να σουτάρει υπέροχα και να δίνει την ισοπαλία στους γηπεδούχους με ηρωικό τρόπο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:



Σάββατο 06/12



Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36' Κας, 95' Μπουέντια - 52' Τροσάρ)



Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0



Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2’ αυτ. Μιλένκοβιτς, 45’+3’ Μπάρι, 80’ Ντιούσμπερι – Χολ)



Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31’ Ντίας, 35’ Γκβάρντιολ, 65’ Φόντεν)



Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25’ Ριτσάρλισον, 43’ Σίμονς)



Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

(73’ Κάλβερτ – Λιούιν, 75’ Σταχ, 96’ Τανάκα – 48’, 50’ Εκιτικέ, 80’ Σόμποσλαϊ)



Κυριακή 07/12



Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (16:00)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)



Δευτέρα 08/12



Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)



Η επόμενη (16η) αγωνιστική:



Σάββατο 13/12



Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)



Κυριακή 14/12



Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

