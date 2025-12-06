Παναθηναϊκός: Με επιστροφές και αλλαγές η πιθανή ενδεκάδα για την ΑΕΛ

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παρουσιαστεί αρκετά διαφορετικός σε σχέση με το ματς απέναντι στην Κηφισιά, καθώς η αναμέτρηση με την ΑΕΛ στη Λάρισα απαιτεί φρεσκάδα. Η επιστροφή του Τετέ δίνει σημαντική ώθηση στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ ο Ζαρουρί μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις ετοιμάζεται να ξαναπάρει φανέλα βασικού.

Η κομβική μεσαία γραμμή

