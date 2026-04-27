Live η φιέστα των θριαμβευτών του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Γιορτάζει η Κρήτη για την κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ. Το Ηράκλειο βγαίνει στους δρόμους για να αποθεώσει τους θριαμβευτές του Βόλου: τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του, που επικρατώντας 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση κατέκτησαν το τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό.

Το ανοιχτό πούλμαν θα κάνει παρέλαση από το «Γεντί Κουλέ» και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τη Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη-Αγίου Μηνά-Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας. Έπειτα θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης και 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα «Λιοντάρια» και τη Λότζια, πριν επιστρέψει στο «Θ. Βαρδινογιάννης» μέσω της παραλιακής οδού.

