Λίγκα: Επιτροπή περί της τροποποίησης/κατάργησης διατάξεων που «προσβάλλουν το αυτοδιοίκητο»

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, είχαν ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης και η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, Κάτια Κοξένογλου.



Όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου, τα είπαν οι εμπλεκόμενες πλευρές σε εξαιρετικό κλίμα, τονίζοντας ότι «πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια στα γήπεδα», ενώ συζητήθηκαν οι προβληματισμοί του ποδοσφαίρου περί «ιδιαίτερα αυστηρών προβλέψεων του νόμου» για την αθλητική βία, τις αυξημένες αρμοδιότητες της ΔΕΑΒ, τους περιοριστικούς όρους κατόπιν ποινικών διώξεων σε ποδοσφαιριστές και τη «ρήτρα παραβατικότητας», εν όψει της ετήσιας χρηματοδότησής τους από το Στοίχημα.

Ο κ. Γκαγκάτσης και η κ. Κοξένογλου τόνισαν ότι «έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός», αναγνωρίζοντας τη θετική επίδραση των διατάξεων που θεσπίστηκαν πριν από έναν χρόνο με τον ν.5085/2024, ωστόσο ζήτησαν τροποποιήσεις επί το αναλογικότερο για τις κυρώσεις των παραβάσεων.Ο κ. Βρούτσης, τους ευχαρίστησε και επεσήμανε «μόνο όταν προσπαθούμε όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε στην αντιμετώπιση τόσο σοβαρών θεμάτων», ενώ ανέφερε ότι όλες οι διατάξεις του τελευταίου ενός έτους, σε τρία νομοσχέδια που πέρασαν από τη Βουλή, υπερψηφίστηκαν με ευρύτατη συναίνεση των κομμάτων.καταργήθηκε ο πολλαπλασιασμός της κύρωσης «κεκλεισμένων των θυρών», πέραν των δύο αγωνιστικών έπειτα από υποτροπή,θα επιβάλλονται πλέον και στα υπαίτια φυσικά πρόσωπα υψηλά πρόστιμα έως 50.000€, καθώς και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα έως πέντε χρόνια, ενώ για τις δικές τους ενέργειες θα μπορούν οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ να ζητούν και να λαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας των οπαδών τους με παραβατική συμπεριφορά, που έβλαψε την ομάδα,καταργήθηκε η δυνατότητα της απαγόρευσης μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων,εκσυγχρονίζεται, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, το απαρχαιωμένο σύστημα πιστοποίησης των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,επεκτείνεται η αρμοδιότητα της ΔΕΑΒ και στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο αθλητικής εγκατάστασης, σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων.Συμφωνήθηκε, τέλος, να συσταθεί άμεσα κοινή «Επιτροπή Νομικών» που θα επεξεργαστεί τα αιτήματα του ποδοσφαίρου, ώστε το πόρισμά της να αποτυπωθεί σε περαιτέρω βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου.

