«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Ο νέος κύκλος βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το χαμένο αυτοδιοίκητο.

Στο studio, ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα. Παρεμβαίνει, από την Οξφόρδη, ο δικηγόρος και καθηγητής αθλητικού δικαίου Γρηγόρης Ιωαννίδης.

Ανάλυση: Ο συνωστισμός της κορυφής. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιώργο Σπανέα, σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών.

Θέμα: Το ντόπινγκ και το νέο κύκλωμα διακίνησης αναβολικών. Οι απαντήσεις από τον αθλητίατρο Σταύρο Χάντζο.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

