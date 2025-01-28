Χουάντσο, Παππάς: Μεγαλείο ψυχής - Έπαιξαν μπάσκετ με αμαξίδιο για καλό σκοπό

Κάτι τέτοιες κινήσεις δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο του αθλητισμού! Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Νίκος Παππάς έδειξαν μεγαλείο ψυχής, αφού έπαιξαν μπάσκετ με αμαξίδιο για καλό σκοπό.



Η κίνησή τους αυτή έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης της Be Active, ενός προγράμματος της Ε.Ε για την προώθηση της άθλησης και της υγιούς διαβίωσης. Εκτός από τους δύο προαναφερθέντες, συμμετείχαν και οι Χρήστος Μαρτσάκης, Παναγιώτης Κοντογιάννης και Παναγιώτης Κότσαρης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χουάντσο δεν χάνει ευκαιρία να φανερώσει το κοινωνικό του πρόσωπο και τη φιλανθρωπική του δράση, συμμετέχοντας και στο σχετικό πρόγραμμα One Team της Euroleague. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τον Νίκο Παππά, ο οποίος είναι γνωστός για την κοινωνική αλλά και πολιτική του δράση.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.