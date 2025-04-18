Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάρωσε την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά του World Cup η Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδος πόλο γυναικών φόρτσαρε στο τέλος και επικράτησε 19-14 της Ιταλίας για τους «8» του World Cup και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (19/04) την Ολλανδία στα ημιτελικά

εθνική ομάδα πόλο γυναικών

Φουριόζα ξεκίνησε η Εθνικής μας ομάδας πόλο γυναικών, καθώς νίκησε την Ιταλία 19-14 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του World Cup στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας.

Κορυφαίες για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη η Βασιλική Πλευρίτου με 5 γκολ και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με 4, με την Ελλάδα να καλείται να αποκλείσει την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση (19/04, 13:30) για να περάσει στον τελικό, που κέρδισε νωρίτερα την Ιαπωνία με 24-16.

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 3-1 στο 4', ωστόσο η Ιταλία με οδηγό την Μπετίνι μείωσε για το 4-3 του πρώτου οκταλέπτου. Στο δεύτερο η Εθνική μας με επιθετικό ντεμαράζ και πολυφωνία στο σκοράρισμα, κατάφερε και πήρε διαφορά 3ων τερμάτων (12-9).

Στην επανάληψη η Ιταλία προσπαθούσε να επιστρέψει στο ματς, ωστόσο το συγκρότημα του Παυλίδη έπαιξε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο τέλος, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στη «σκουάντρα ατζούρα», για την οποία Μπετίνι και Κοκιέρε πέτυχαν από 4 γκολ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εθνική Ελλάδος Πόλο Γυναικών Ιταλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark