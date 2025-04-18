Φουριόζα ξεκίνησε η Εθνικής μας ομάδας πόλο γυναικών, καθώς νίκησε την Ιταλία 19-14 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του World Cup στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας.

Κορυφαίες για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη η Βασιλική Πλευρίτου με 5 γκολ και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με 4, με την Ελλάδα να καλείται να αποκλείσει την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση (19/04, 13:30) για να περάσει στον τελικό, που κέρδισε νωρίτερα την Ιαπωνία με 24-16.

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 3-1 στο 4', ωστόσο η Ιταλία με οδηγό την Μπετίνι μείωσε για το 4-3 του πρώτου οκταλέπτου. Στο δεύτερο η Εθνική μας με επιθετικό ντεμαράζ και πολυφωνία στο σκοράρισμα, κατάφερε και πήρε διαφορά 3ων τερμάτων (12-9).

Στην επανάληψη η Ιταλία προσπαθούσε να επιστρέψει στο ματς, ωστόσο το συγκρότημα του Παυλίδη έπαιξε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο τέλος, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στη «σκουάντρα ατζούρα», για την οποία Μπετίνι και Κοκιέρε πέτυχαν από 4 γκολ.

