Λεμπρόν: «Μπασκετικά είμαι... βρωμόγερος, αλλά νιώθω σούπερ νέος»

Στα 40 του ο Λεμπρόν Τζέιμς όχι μόνο δεν κάνει σκέψεις συνταξιοδότησης, αλλά με τις επιδόσεις του δείχνει πως τουλάχιστον για εκείνον η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός.



«Ακόμη δεν έχω ξοφλήσει. Μπορεί με μπασκετικούς όρους να είμαι βρωμόγερος, αλλά στην πραγματικότητα νιώθω σούπερ νέος!», τόνισε ο σούπερ σταρ των Λέικερς σε podcast.

«Από καιρό σε καιρό σκέφτομαι πώς θέλω να με θυμούνται και ελπίζω να μη με θυμούνται μόνο για το μπάσκετ. Αν αυτό συμβεί, νιώθω πως θα έχω αποτύχει στην αποστολή μου», πρόσθεσε.

