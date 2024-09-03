Παναθηναϊκός: Η χρηματιστηριακή αξία των αντιπάλων του στο Conference League

Οι αναμετρήσεις που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να μπει στο League Phase του UEFA Europa Conference League μόνο εύκολες δεν ήταν. Το ”Τριφύλλι” έπαιξε με τον Άγιαξ που είχε χρηματιστηριακή αξία 270 εκατομμύρια ευρώ και την Λανς των 187 εκατομμυρίων. Θεωρητικά χρειαζόταν δύο υπερβάσεις και έκανε μία.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο θα αγωνιστεί στους ομίλους κόντρα στην Τσέλσι, την Τζουργκάρντεν, την Μπόρατς, την Ελσίνκι, την Νιου Σεντς και την Ντινάμο Μινσκ.

