Αθανασίου: «Ανεξάρτητη από την Ευρώπη η ενίσχυση του Παναθηναϊκού»

Τα τελευταία δεδομένα γύρω από την μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού, με αφορμή το όνομα του Αζεντίν Ουναχί που είδε το φως της δημοσιότητας, μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.



«Η περίπτωση του Ουναχί θα μπορούσε να παίζει για τον Παναθηναϊκό, αφού θα συνιστούσε ποιοτική αναβάθμιση, αλλά τα… στόματα είναι κλειστά στους «πράσινους». Προσπαθεί να πάρει και έναν φορ, παραχωρώντας τον Σπόραρ αλλά δεν έχει έρθει πρόταση από τη Σλόβαν ή κάποια άλλη ομάδα. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και έτσι θα πάμε. Το μόνο όνομα που έχει προκύψει είναι του Ουναχί, αλλά σαν αξία και χαρακτηριστικά μπορεί να σταθεί. Δεν μιλάμε για περίπτωση σαν του Ολιβέιρα. Και επιθετικούς είχε ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός, πλην του Μπαλντέ που έκλεισε στην Μπρεστ, είχε δουλέψει και άλλες δύο περιπτώσεις, οπότε θα είναι πιο έτοιμος. Θα πρέπει να σημειώσω πως δεν υπάρχει η λογική και η άποψη, ή παίρνουμε παίκτη μέχρι αύριο το βράδυ, ή δεν παίρνουμε καθόλου. Δεν είναι προαπαιτούμενο να δηλωθεί ο παίκτης στην Ευρώπη. Το κομμάτι της ενίσχυσής του είναι ανεξάρτητο από αυτό», είπε μεταξύ άλλων.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι μπροστά υπάρχει ένα πρόγραμμα για τους «πράσινους» όπου απαγορεύεται να κάνουν λάθος, ήτοι ήττα, μετρώντας τέσσερις νίκες και στην... χειρότερη περίπτωση μια ισοπαλία, ενώ ανέλυσε τον Γολγοθά που τους περιμένει μετά την διακοπή.



Παράλληλα, ο Αθανασίου σημείωσε ότι, αποκλειστικά και μόνο στο επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δεν τον απασχολεί η εικόνα που θα δείξει ο Παναθηναϊκός αλλά το πώς θα πάρει τη νίκη, με τον Αλόνσο να καλείται να βρει τον τρόπο.



Ακούστε το ηχητικό:

