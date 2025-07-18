Επιστρέφει στους Μπλέιζερς ο Λίλαρντ

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ επιστρέφει «σπίτι» του!

Λίγες ημέρες μετά τη... σοκαριστική αποδέσμευσή του από τους Μπακς, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ θα αγωνιστεί και πάλι στους Μπλέιζερς, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Σύμφωνα με τον εγκυρότερο ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, ο Λίλαρντ, υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα του Πόρτλαντ.

Θυμίζουμε ότι ο εννέα φορές all star του ΝΒΑ, είχε αγωνιστεί στους Μπλέιζερς από το 2012 ως το 2023, ενώ μετά την αποδέσμευσή του οι Μπακς θα σπάσουν το συμβόλαιο του σε πέντε δόσεις για να κάνουν χώρο στο salary cup τους προκειμένου να αποκτήσουν τον Μάιλ Τέρνερ έναντι 107 εκατ. δολαρίων για 4 χρόνια.

BREAKING: Nine-time NBA All-Star Damian Lillard is finalizing a three-year, $42 million contract to return to the Portland Trail Blazers, sources tell ESPN. Deal is expected to include a player option in 2027-28 and a no-trade clause. A storybook reunion home for the 35-year-old. pic.twitter.com/mm1uUtMgO6 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2025

