Επιστρέφει στους Μπλέιζερς ο Λίλαρντ

Τη νέα του μπασκετική στέγη βρήκε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, καθώς μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στο Πόρτλαντ για λογαριασμό των Μπλέιζερς

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ επιστρέφει «σπίτι» του!

Λίγες ημέρες μετά τη... σοκαριστική αποδέσμευσή του από τους Μπακς, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ θα αγωνιστεί και πάλι στους Μπλέιζερς, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Σύμφωνα με τον εγκυρότερο ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, ο Λίλαρντ, υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα του Πόρτλαντ.

Θυμίζουμε ότι ο εννέα φορές all star του ΝΒΑ, είχε αγωνιστεί στους Μπλέιζερς από το 2012 ως το 2023, ενώ μετά την αποδέσμευσή του οι Μπακς θα σπάσουν το συμβόλαιο του σε πέντε δόσεις για να κάνουν χώρο στο salary cup τους προκειμένου να αποκτήσουν τον Μάιλ Τέρνερ έναντι 107 εκατ. δολαρίων για 4 χρόνια.

