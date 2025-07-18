Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο διπλός ρόλος του Τζούρισιτς μέχρι τον… «Ουναΐ»

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα έχει διπλό ρόλο μέχρι να βρεθεί ο παίκτης που θα πλαισιώσει τον Μπακασέτα στο «10»

Τζούρισιτς

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν και σε λιγότερο από μία εβδομάδα ρίχνεται στη… μάχη των επίσημων υποχρεώσεων. Οι «πράσινοι» μετά τα φιλικά στην Αυστρία έπαιξαν κόντρα στη Βέστερλο στο ΟΑΚΑ και πήραν τη νίκη με 3-1. Πλέον η προσοχή στρέφεται στους αγώνες με τη Ρέιντζερς, ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
