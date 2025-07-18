Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών αφήνει πίσω της την οριακή ήττα από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Κροατία (10-9) και στρέφει το βλέμμα στο κρίσιμο χιαστί παιχνίδι με αντίπαλο τη Βραζιλία (14:10, ΕΡΤ1), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πάλεψαν μέχρι τέλους απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όμως δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση στους «8», αφού διαθέτει ποιοτικότερο σύνολο από τη Βραζιλία. Φυσικά, όμως, οφείλει να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένη και σοβαρή, καθώς σε νοκ άουτ παιχνίδια δεν χωράει κανένα περιθώριο χαλάρωσης.

Σε περίπτωση νίκης, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη την Κυριακή (20/07, 11:00) με την Ιταλία, διεκδικώντας την είσοδό της στην τετράδα της διοργάνωσης.

