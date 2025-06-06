Κυριακόπουλος: «Γύρισα για τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού (υπογράφοντας μέχρι και το 2029), τόνισε πως αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για χάρη της μεγαλύτερης ομάδας της χώρας και έχει φτάσει η ώρα και για εκείνον να πάρει πρωτάθλημα.



«Τα ζύγισα...» είπε για τις σκέψεις που έκανε προτού επιλέξει να επιστρέψει στα ελληνικά εδάφη, ενώ, επί προσωπικού ανέφερε: «Ως Γιώργος θέλω να φέρω την εμπειρία μου, να δείξω τις ικανότητες μου. Είμαι ένα επιθετικό μπακ. Θα μιλήσω στο γήπεδο, δεν είναι ώρα για μεγάλα λόγια».

: «Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την προσπάθεια τους να έρθω. Δαπανήθηκε ένα μεγάλο ποσό. Οι διοικούντες μου παρουσίασαν ένα πλάνο που με κάλυψε πλήρως, έδειξαν πόσο με ήθελαν. Εγώ αναζητούσα μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, διεκδικεί τίτλους και είναι brand name. Το βρήκα στον Παναθηναϊκό με τις συζητήσεις που έκανα με τον κ. Παπαδημιτρίου και τον πρόεδρο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό».: «Σίγουρα όλοι με θυμούνται ως ένα ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου που έπαιζε στην Τρίπολη και ήθελα να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε κάποια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα.Η 6ετής εμπειρία μου με έκανε πιο ώριμο και έμπειρο έχω δει διαφορετικά πράγματα. Αγωνίστηκα σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα.Βελτίωσα τα στατιστικά μου και την τακτική και είμαι πιο έμπειρος να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού».: «Η αλήθεια είναι ότι πέρασε από το μυαλό μου πριν πάρω κάποια απόφαση για να διαπραγματευτώ με κάποια άλλη ομάδα. Τα ζύγισα. Θεώρησα ήταν η κατάλληλη στιγμή να γυρίσω στη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα. Ήθελα να κλείσει νωρίς η μεταγραφή μου. Ο Παναθηναϊκός μου παρουσίασε ένα καταπληκτικό πλάνο. Δεν μπορούσα να μην αποδεχθώ την πρόταση».: «Η αλήθεια είναι ότι 2-3 χρόνια έχει ανέβει επίπεδο. Και οργανωτικά και ποδοσφαιρικά έχει μεγαλώσει πάρα πολυ ως κλαμπ με τις επενδύσεις που έχει κάνει ο κ. Αλαφούζος, Το μόνο που μένει είναι ένας τίτλος πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι αυτό βαραίνει τους περισσότερους και πιστεύω ήρθε η στιγμή να το κατακτήσουμε».: «Σίγουρα το κομμάτι της εθνικής είναι ένα πράγμα που θέλω να πετύχω μέσω του Παναθηναϊκού. Ως Γιώργος θέλω να φέρω την εμπειρία μου, να δείξω τις ικανότητες μου. Είμαι ένα επιθετικό μπακ. Θα μιλήσω στο γήπεδο, δεν είναι ώρα για μεγάλα λόγια. Θέλω να πετύχω, να πάρω τίτλους. Για αυτό έρχομαι εδώ να διεκδικήσω το πρωτάθλημα και να βοηθήσω την ομάδα να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και να βελτιώνεται».

