Οι αποκρούσεις του Κωσταντή Τζολάκη στο ΟΠΑΠ Game Time

Η Εθνική Ομάδα, μετά την πρόκρισή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δίνει δύο φιλικά παιχνίδια στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη Σλοβακία (Σάββατο, 21:45) και τη Βουλγαρία (Τρίτη, 21:45) και ο Κωσταντής Τζολάκης είναι ο καλεσμένος της εκπομπής ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας.

Σε μία ξεχωριστή συνέντευξη, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας και του Ολυμπιακού, έρχεται τετ α τετ, κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, με τον Τάσο Μπακασέτα και έχουν έναν απολαυστικό διάλογο. Μπαίνει σε challenge με προηγούμενο καλεσμένο του Game Time, τον συμπαίκτη του Χρήστο Μουζακίτη, για τα views της εκπομπής και «αποκρούει» τις ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη.

Μιλάει για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πτυχίο που πήρε πριν από λίγες μέρες στέλνοντας ένα μήνυμα στα νέα παιδιά.

Εξηγεί πώς ένοιωσε όταν κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα, ποιος συμπαίκτης του τον βοήθησε, με ποιους κάνει περισσότερο παρέα και αναφέρει τον δυσκολότερο αντίπαλο, την κορυφαία απόκρουση και το μεγάλο όνειρο που θέλει να ζήσει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Δείτε ακόμα τι λέει ο διεθνής τερματοφύλακας για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, το εφετινό νταμπλ, την αποβολή του στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ που εξασφάλισε στους «ερυθρόλευκους» την πρόκριση στη League Phase του Champions League, τους δύο Έλληνες και ξένους παίκτες που θα διάλεγε για συμπαίκτες του.

Δείτε το επεισόδιο εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.