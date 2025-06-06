Το συγκινητικό μήνυμα του Λαουτάρο στους οπαδούς της Ίντερ

Λίγες ημέρες πριν, η Ίντερ γνώρισε τη βαριά ήττα με 5-0 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Champions League.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες με μια μακροσκελής ανάρτηση θέλησε να στείλει το μήνυμά του στους οπαδούς των νερατζούρι και να απολογηθεί ουσιαστικά για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει:

«Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι της Ίντερ,

Σας γράφω αυτό το μήνυμα λίγες ημέρες μετά, γιατί η λύπη, η απογοήτευση, η πίκρα μετά τον αγώνα του Σαββάτου ήταν – και θα είναι για λίγο ακόμα - συναισθήματα δύσκολα να χωνευτούν. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας που δεν κατάφερα να σας χαρίσω αυτό που ήταν το όνειρο όλων μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νερατζούρι που ήταν στο Μόναχο, στο Σαν Σίρο και σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Είστε πάντα μοναδικοί. Στο ποδόσφαιρο μετρούν τα τρόπαια – αυτό είναι αδιαμφισβήτητο! Όμως πιστεύω επίσης πως το να φέρνεις την ομάδα μας στον τελικό του Champions League, δύο φορές μέσα σε τρία χρόνια, με τόσες θυσίες, σημαίνει πολλά. Παλέψαμε για να ξανανιώσουμε αυτά τα συναισθήματα, να κατακτήσουμε τίτλους και να ζήσουμε αξέχαστες βραδιές όπως εκείνη στις 22 Απριλίου. Από την πρώτη μέρα που ήρθα στο Μιλάνο, εγώ και όλοι οι συμπαίκτες μου δουλέψαμε σκληρά για να ξαναβρεί η Ίντερ τη θέση της στην ιστορία για να επιστρέψει εκεί που της αξίζει.Υπάρχουν μέρες που το να είσαι Ίντερ είναι εύκολο, άλλες που είναι καθήκον και μέρες που είναι τιμή. Σήμερα, για όλους μας, είναι καθήκον.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είμαι περήφανος που φοράω αυτή τη φανέλα και που είμαι ο αρχηγός αυτής της ομάδας, αυτού του συνόλου».

