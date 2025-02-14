Τράπερ είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας από τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων στο Προμηθέας-ΑΕΚ του περασμένου Νοέμβρη.

Το ένα από τα δυο άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι ο δράστης της επίθεσης σε αστυνομικό, τον οποίο κλώτσησε και έριξε από την εξέδρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν καταλήξει πως ο συγκεκριμένος είναι γνωστό όνομα της τραπ μουσικής με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα.

Εκτός από τον βασικό ύποπτο, αναγνωρίστηκε η συμμετοχή και ενός ακόμα ατόμου, ενώ συνολικά στη δικογραφία, που έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα, συμπεριλαμβάνονται τέσσερα άτομα (μεταξύ των οποίων και ένας φοιτητής).

Αρχικά οι έρευνες είχαν οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός γνωστού Πατρινού (που εμφανίζεται σε βίντεο να υποκινεί τους οπαδούς της ΑΕΚ να παραμείνουν στο γήπεδο, παρά τις εντολές αποχώρησης), ενώ συνελήφθη 25χρονος οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ από την Αθήνα για τον τραυματισμό άλλου αστυνομικού.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές σε υποδιευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, σε τυχαία συνάντηση κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

