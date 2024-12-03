Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος (03/12, 19:30, COSMOTE Sport 1).

Η Ένωση έχει το προβάδισμα στο χέρι της χάρη στο 1-0 στην OPAP Arena με το πρώτο γκολ του Άντονι Μαρσιάλ στα «κιτρινόμαυρα». Οι Θεσσαλονικείς έχουν σκοπό να ανατρέψουν τα δεδομένα και να πάρουν αυτοί τελικά την πρόκριση, όπως ακριβώς είχαν κάνει και πέρσι απέναντι στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με την ψυχολογία στα ύψη. Απέναντι στον ίδιο αντίπαλο για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League πήρε μία θριαμβευτική νίκη με τον δείκτη του σκορ να σταματάει στο 4-0. Ο «Δικέφαλος» ξέσπασε πάνω στον Άρη για την καταστροφική του ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι (4-1) και έβγαλε την κατάλληλη αντίδραση που ήθελαν να δουν και οι οπαδοί του, που παρά τις καιρικές συνθήκες σχεδόν γέμισαν το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με σκοπό να υποστηρίξουν τόσο τους παίκτες όσο και τον προπονητή της ομάδας.

Ο Άρης δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα και πλέον μετράει τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, μετά και από τα αρνητικά αποτελέσματα με Παναιτωλικό (2-1) και Βόλο (1-0). Ο στόχος του πρωταθλήματος ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολος και οι «κίτρινοι» θέλουν να στρέψουν εκ νέου την προσοχή τους στον θεσμό του Κυπέλλου, έναν τίτλο αρκετά πιο ρεαλιστικό.

Αυτό το ματς αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετικό με τον Άρη να θέλει να πάρει εκδίκηση για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να την πατήσει όπως και πέρσι. Η Ένωση θα έχει και μία επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Νίκλας Ελίασον μετά από τρία συνεχόμενα παιχνίδια που ήταν εκτός αποστολής θα βρεθεί στον πάγκο ή μέχρι και στη βασική 11άδα του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές με σκοπό να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που τα αγωνιστικά λεπτά τους μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα.

Άρης (Α. Μάντζιος): Κουέστα, Μοντόγια, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μάγιο, Νταρίντα, Μάνου Γκαρθία, Μόντσου, Σουλεϊμάνοφ, Ντιαντί, Μορόν

ΑΕΚ (Μ. Αλμέιδα): Μπρινιόλι, Πήλιος, Κάλενς, Μήτογλου, Ρότα, Γιόνσον, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Πιερό

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα η Παναχαϊκή θα φιλοξενήσει την Κηφισιά για τη δική τους «μονομαχία» (03/12, 17:00, COSMOTE Sport 2). Ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας έμεινε ισόπαλος στο 1-1 και τώρα οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην Πάτρα με στόχο το εισιτήριο που θα τους χαρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Η Κηφισιά έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, διότι παραμένει ακόμη αήττητη μέσα στη σεζόν και δείχνει έτοιμη να κάνει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια αυτό δεν αφήνει τον θεσμό του Κυπέλλου αδιάφορο και θα κάνει τα πάντα για να φύγει με την πρόκριση από την Πάτρα.

