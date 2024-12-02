«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: ΑΕΚ - Άρης, το ντέρμπι επιβίωσης στην κορυφή. Σχολιάζουν ο τεχνικός αναλυτής Μάριος Κουτσιμανής και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Οι μεταγραφές παραγόντων και οι νέες εύθραυστες ισορροπίες στην ΕΠΟ. Στο studio, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΑΕ Βίκτωρ Μητρόπουλος και ο παλαίμαχος διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας.

Ρεπορτάζ: Η ανάκριση για τη δολοφονία Λυγγερίδη και οι απολογίες των κατηγορούμενων. Αναλύει ο δημοσιογράφος Πάρις Κουρτζίδης.

Αποκάλυψη: Η νέα σύνδεση του κυκλώματος στοιχηματισμού με υπόθεση που συντάραξε το πανελλήνιο. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

