Κολύμβηση: Κι άλλο μετάλλιο για τον Σίσκο: Χάλκινος στα 200μ. πεταλούδα

Συνεχίζει τα σπουδαία κατορθώματα ο Απόστολος Σίσκος. Μετά το χρυσό στα 200μ. ύπτιο, ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (Κ23) που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Με ένα πολύ δυνατό τελευταίο 50άρι (κι ενώ ως τα 150μ. ήταν έκτος), ο Σίσκος κατέλαβε την τρίτη θέση με 1:57.23 και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο, όπως και στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed.

Όσον αφορά στον τελικό νικητή, αυτός έμοιαζε να έχει κριθεί πριν καν ξεκινήσει η κούρσα, με τον Πολωνό Κριστόφ Χμιελέφσκι να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά και να κερδίζει με το εξαιρετικό 1:54.91.

Δεύτερος ήταν ο Ιταλός Αντρέα Καμότσι με 1:56.94, χρόνος που ήταν μέσα στις δυνατότητες του Σίσκου (έχει ρεκόρ 1:56.42 από πέρυσι).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.