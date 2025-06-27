Μετά την σπουδαία κίνηση με την παραμονή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, την αποχώρηση του Μόουζες Ράιτ, αλλά και τον τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας ένα πεντάρι που θα πλαισιώσει τον Σέρβο σέντερ.

Αναμφίβολα, ένα από τα ονόματα που εξετάστηκε από τους «ερυθρόλευκους», ήταν εκείνο του Ντάνιελ Οτούρου, ο οποίος και αποχώρησε από την Αναντολού Εφές, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ, υπήρξαν φήμες για δεύτερες... σκέψεις από τον 25χρονο Αμερικανό ψηλό ώστε να «σπάσει» τη συμφωνία και να κερδίσει την ελευθέρα του.

Παρ' όλα αυτά, το γεγονός πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα παίζει εκτός Ισραήλ και συγκεκριμένα στη Σόφια της Βουλγαρίας τα εντός έδρας παιχνίδια της τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα, δυσκολεύει σημαντικά την περίπτωσή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του έγκριτου Ισραηλινού δημοσιογράφου, Τόμερ Γκιβάτι, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πιέζει την κατάσταση και τον παίκτη ώστε να βρεθεί μια λύση και να μπορέσει να τον αποκτήση!

Συγκεκριμένα, με τα όσα αναφέρει στο «israelhayom», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προσφέρει στον Οτούρου διετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες απολαβές ύψους 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ύψους 2,08μ. σέντερ, κατέγραψε 8,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 32 συμμετοχές σε επίπεδο Ευρωλίγκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.