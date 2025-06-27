Με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δεύτερη μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (Κ23) που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Η αθλήτρια του Ωκεανού ήταν εντυπωσιακή στη μονομαχία με τη Βόσνια Λάνα Πούνταρ (πρωταθλήτρια Ευρώπης στις γυναίκες το 2022) και, μετά τα πρώτα 100μ., «καθάρισε» εύκολα την κούρσα.

Τερμάτισε σε 2:09.21, βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Κ23 (2:09.55), το οποίο είχε πετύχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στις 31 Ιουλίου 2024.

Η Πούνταρ έμεινε πολύ πίσω στο δεύτερο 100άρι και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 2:10.85, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:12.05.

Yπενθυμίζουμε ότι η Δαμασιώτη χθες (Πέμπτη 26/6) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα.

