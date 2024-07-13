Νικολακόπουλος: «Με 5 εκατ. ευρώ, αν ήμουν στη θέση του Φορτούνη, θα έμενα στον Ολυμπιακό…»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ενόψει της μεθαυριανής αναχώρησης για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας αναφέρθηκε στο θέμα που «καίει» αυτή τη στιγμή τους φίλους του Ολυμπιακού και αφορά τον Κώστα Φορτούνη, λέγοντας ότι ο έμπειρος άσος έχει δεχθεί μία μυθική πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, λέγεται ότι είναι από την ομάδα του Γιώργου Δώνη, με συνολικές αποδοχές 7 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες επιμένουν να τον κρατήσουν και όπως είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος, έχουν… τρυπήσει το ταβάνι και σε αυτή την υπόθεση, όπως και με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

«Από τα συμφραζόμενα, καταλαβαίνω ότι τα λεφτά που θα πάρει ο Φορτούνης αν μείνει στον Ολυμπιακό, είναι περίπου 5 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους για την επόμενη διετία. Αν ήμουν στη θέση του Κώστα, με την οικογένεια που έχει, θα έμενα στον Ολυμπιακό και δεν θα πήγαινα στη Σαουδική Αραβία, έστω χάνοντας 2 εκατ. ευρώ… Αλλά σημασία έχει η δύσκολη απόφαση που θα πάρει ο ίδιος και που νομίζω ότι θα την ξέρουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα, που φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ελ Κααμπί, τόνισε ότι αναμένονται άμεσα θετικές εξελίξεις, δηλαδή η παραμονή του Μαροκινού σέντερ φορ, ενώ για τον Ποντένσε είπε πως κατά πιθανότητα θα πάει πιο μετά, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, που φαίνεται να είναι και το επικρατέστερο σενάριο.

Τέλος, για τα υπόλοιπα θέματα, είπε πως όντως απασχολεί τους «ερυθρόλευκους» ο Βέλντε, ο εξαιρετικός εξτρέμ της Λεχ Πόζναν, και ο Μεντιλίμπαρ αξιολογεί την περίπτωση του Ματίγια Νάστασιτς, χωρίς ακόμα να έχει αποφασίσει.

