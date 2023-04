Κι επίσημα τέλος από την Τότεναμ ο Στελίνι

Τέλος από την Τότεναμ κι ο Στελίνι!



Ο Ιταλός απολύθηκε κι επίσημα από την τεχνική ηγεσία της λονδρέζικης ομάδας, πληρώνοντας ακριβά την ταπεινωτική ήττα της Τότεναμ από τη Νιούκαστλ με σκορ 6-1



Ο Στελίνι ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού σε προσωρινή βάση, μετά το «διαζύγιο» των «σπιρουνιών» με τον Αντόνιο Κόντε, στην διακοπή του Μαρτίου, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Ωστόσο, λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, αποχωρεί και αυτός με τη σειρά του.



Όπως προκύπτει, στον πάγκο της Τότεναμ θα κάτσει μέχρι το τέλος της σεζόν ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Ράιαν Μέισον.



Θυμίζουμε πως μετά την τελευταία ήττα της η ομάδα του Λονδίνου βρίσκεται πλέον στο -6 από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League, με ματς παραπάνω μάλιστα από Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ.

OFFICIAL: Tottenham fire interim manager Cristian Stellini after losing 6-1 to Newcastle at the weekend 😳



Ryan Mason will take over as their second interim manager of the season pic.twitter.com/RofCBUdFMW