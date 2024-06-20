Πάμε Στοίχημα: Ενισχυμένες αποδόσεις* για τον μεγάλο αγώνα Ισπανίας-Ιταλίας

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ισπανία και Ιταλία συνθέτουν ένα από τα πιο παραδοσιακά ζευγάρια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ενώ αμφότερες επικράτησαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Οι Ισπανοί εμφατικά με το 3-0 επί της Κροατίας, οι Ιταλοί με 2-1 επί της Αλβανίας και ο μεταξύ τους αγώνας με τα τωρινά δεδομένα θα κρίνει και την πρωτιά στον όμιλο.

Τα facts του αγώνα

40 αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, 13 νίκες έχει η Ισπανία, 11 η Ιταλία, κυρίαρχο αποτέλεσμα η ισοπαλία που έχει εμφανιστεί σε 16 περιπτώσεις

Στο Οver 2,5 γκολ είναι τα τελευταία 4 παιχνίδια της Ισπανίας

Σε 8/9 τελευταία επίσημα παιχνίδια που κέρδισε η Ιταλία, το έκανε από το ημίχρονο

18 φορές έχει αναδειχθεί ισόπαλη η Ιταλία σε τελική φάση EURO, σε 10 το σκορ ήταν στο 1-1

Καθημερινά, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει δεκάδες επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις* σε όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού.

Οι αποδόσεις του σημερινού αγώνα από το Πάμε Στοίχημα

Η νίκη της Ισπανίας στο 2.20

Η νίκη της Ιταλίας στο 3.75

Η ισοπαλία στο 3.1

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Το Ευρωπαϊκό βρίσκεται σε εξέλιξη και ο μήνας των αποστολών ξεκινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* και μεγάλες επιβραβεύσεις να έρχονται από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ζήσουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) έρχεται μέσω του opapstore app και αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στην νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.​

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.