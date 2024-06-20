18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Ιουνίου του 2004. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρωσία. Χρειάζεται ισοπαλία για δεδομένη πρόκριση, ενώ υπό συνθήκες μπορεί να περάσει και με ήττα. Όχι όμως αν η ήττα είναι με διαφορά 2 τερμάτων.

Κάθε πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην πορεία της σε ένα τουρνουά έχει ένα κακό βράδυ. Το δικό μας ήταν κόντρα στους Ρώσους που βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 στο σκορ. Ήταν από εκείνα τα ματς που τίποτα δεν μας πήγαινε καλά.

Δεν δούλευαν οι συνεργασίες, δεν τηρούνταν σωστά οι αλληλοκαλύψεις, ίσως υπήρχε και μερικό «άδειασμα» από τις μεγάλες εμφανίσεις με Ισπανία και Πορτογαλία.

Εκεί χρειάζονται οι προσωπικότητες. Και η Ελλάδα του 2004 είχε 23 παίκτες έτοιμους να παλέψουν σαν θηρία. Ο Ζήσης Βρύζας, με ασύλληπτη ψυχραιμία σκοράρει για το 2-1 και ουσιαστικά χαρίζει την πρόκριση στους «8» της Ευρώπης δημιουργώντας το μονοπάτι του Εuro.

O 50χρονος σήμερα Βρύζας, απευθύνεται στον 30χρονο Ζήση και τον βάζει στο κλίμα για αυτό που έρχεται σε λίγες μέρες…

Δείτε το βίντεο με τον Ζήση Βρύζα:

Το «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου» με πρωταγωνιστή τον Ζήση Βρύζα είναι το τρίτο από τα 6 αφιερωματικά βίντεο που ετοίμασε ο ΟΠΑΠ για την 20η επέτειο από το έπος της Πορτογαλίας. Έξι Legends του 2004, που «σφράγισαν» τη νικηφόρα πορεία της Εθνικής μας Ομάδας προς την κορυφή της Ευρώπης, γράφουν στον νεότερο εαυτό τους και μας παίρνουν μαζί τους σε ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα. Στις ίδιες ημερομηνίες των έξι ιστορικών αγώνων, ζούμε ξανά, 20 χρόνια μετά, τις ανεπανάληπτες στιγμές του 2004 μέσα από τα βίντεο του ΟΠΑΠ.

