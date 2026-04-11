Δύσκολο ταμπλό για Τσιτσιπά στο BMW Open - Με Μαροζάν η πρεμιέρα

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκινά απέναντι στον Μαροζάν, με δύσκολη διαδρομή μέχρι τα ημιτελικά και πιθανούς αντιπάλους τους Σαποβάλοφ, Μπούμπλικ και Σέλτον

Στέφανος Τσιτσιπάς

Η κλήρωση του BMW Open έφερε τον Στέφανο Τσιτσιπά αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ταμπλό στην παρθενική του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φάμπιαν Μαροζάν, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί τη δεύτερη μεταξύ τους, μετά τη νίκη του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι το 2025. Ο Ούγγρος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας φτάσει πρόσφατα μέχρι τα ημιτελικά του Βουκουρεστίου.

Εφόσον προκριθεί, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Τάλον Χρίκσπουρ ή Ντένις Σαποβάλοφ, σε ένα ακόμη απαιτητικό τεστ που δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.

Η συνέχεια μόνο εύκολη δεν προμηνύεται, καθώς στα προημιτελικά πιθανός αντίπαλος είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ σε ενδεχόμενο ημιτελικό ο Τσιτσιπάς μπορεί να βρει απέναντί του τον φορμαρισμένο Μπεν Σέλτον.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό ξεχωρίζει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που είναι και το Νο1 της διοργάνωσης, έχοντας επίσης δύσκολο δρόμο με ανταγωνιστές όπως οι Φρανσίσκο Σερούντολο και Φλάβιο Κομπόλι.

Ο Τσιτσιπάς καλείται να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος, καθώς πέρα από την πρόκριση, έχει να υπερασπιστεί και πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της παγκόσμιας κατάταξης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς τένις
