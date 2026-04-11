Ένα σωματείο εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας, που εκπροσωπεί περίπου 2.000 εργαζόμενους στο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες, απείλησε με απεργία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εάν οι ηγέτες της FIFA δεν λάβουν υπόψη τις ανησυχίες τους για τις συνθήκες εργασίας και την παρουσία της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Αυτό το καλοκαίρι, το στάδιο SoFi θα βρεθεί στο επίκεντρο της εθνικής προσοχής καθώς θα φιλοξενήσει οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, εκτιμάται ότι το Λος Άντζελες θα υποδεχθεί 150.000 περισσότερους επισκέπτες από ό,τι συνήθως για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο Kurt Petersen, συμπρόεδρος του Unite Here Local 11, παρέθεσε μια σειρά από αιτήματα του σωματείου σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, και στον Stan Kroenke, τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των σπορ που έχτισε το στάδιο.

Ο Petersen κάλεσε τους ηγέτες να τηρήσουν δίκαιες εργασιακές πρακτικές, επικαλούμενος καταγγελίες για κλοπή μισθών στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια προηγούμενων διοργανώσεων του τουρνουά.

Επιπλέον, ο Petersen απαίτησε από τη FIFA να εκδώσει δημόσια δήλωση που να αναφέρει ότι η ICE δεν έχει θέση στην πόλη ή στους αγώνες.

Τον Φεβρουάριο, η βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ, Nellie Pou, ρώτησε τον ασκούντα καθήκοντα διευθυντή της ICE, Todd Lyons, σε ακρόαση στη Βουλή, εάν η υπηρεσία θα διέκοπτε τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου στο φετινό τουρνουά, εν μέσω αντιδράσεων μετά από περιστατικά όπου αξιωματικοί μετανάστευσης πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες στη Μινεσότα.

«Η ICE, και συγκεκριμένα οι έρευνες εσωτερικής ασφάλειας, αποτελούν βασικό μέρος του συνολικού μηχανισμού ασφαλείας για το Παγκόσμιο Κύπελλο», απάντησε ο Lyons.

Στην επιστολή του, ο Petersen χαρακτήρισε επίσης την Airbnb, τον κολοσσό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ως παράγοντα που συμβάλλει στην έλλειψη προσιτής στέγασης στην πόλη. Ζήτησε από τη FIFA να διακόψει τους δεσμούς με την εταιρεία και να συνεισφέρει σε ένα ταμείο στέγασης για τους εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας.

Νωρίτερα φέτος, η Airbnb παρουσίασε ένα κίνητρο 750 δολαρίων σε μια κίνηση να προσελκύσει νέους οικοδεσπότες σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής που διεξάγουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ο κόσμος θα παρακολουθεί το Λος Άντζελες αυτό το καλοκαίρι. Δισεκατομμύρια οπαδοί θα δουν την πόλη όπως σκοπεύει να την παρουσιάσει η FIFA - φιλόξενη και γεμάτη δυνατότητες. Αλλά πίσω από κάθε γεύμα και κάθε ποτό που σερβίρεται, θα βρίσκονται εργαζόμενοι που αξίζουν κάτι περισσότερο από υποσχέσεις. Αξίζουν ασφαλείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας και μια κοινότητα στην οποία μπορούν να αντέξουν οικονομικά να ζήσουν», έγραψε ο Petersen.

Πηγή: skai.gr

