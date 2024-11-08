Κάρσλεϊ: «Η ήττα από την Ελλάδα σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου»

Τα δύο τελευταία παιχνίδια του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας θα δώσει τις επόμενες ημέρες ο υπηρεσιακός τεχνικός, Λι Κάρσλεϊ, ο οποίος και θα οδηγήσει τα «τρία λιοντάρια» στα παιχνίδια με Ελλάδα (14/11, 21:45) και Ιρλανδία (17/11, 19:00) για το Nations League.

Ο 50χρονος Βρετανός προπονητής, που μετά την ολοκλήρωση του Nations League θα παραδώσει την σκυτάλη στον Τόμας Τούχελ, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στα Μέσα της χώρας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η ήττα από την Ελλάδα στο «Γουέμπλεϊ» είναι από εκείνες που σε κάνουν να αμφιβάλλεις για την ομάδα σου.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Μου άρεσε πολύ, ήταν πρόκληση. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να έχω την εμπιστοσύνη των αφεντικών μου στην ομοσπονδία (FA) και πιστεύω ότι δείξαμε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Η προτεραιότητά μου είναι να φροντίζω να κάνουμε καλή δουλειά κάθε μέρα και θα ήταν σπουδαίο επίτευγμα για να τελειώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Τον περασμένο μήνα δεν κάναμε καλή εμφάνιση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά αντιδράσαμε καλά στο δεύτερο ματς. Ελπίζω να παραδώσουμε μια δυνατή ομάδα παικτών ικανών να κερδίσουν ένα σημαντικό τουρνουά.

Θα επιστρέψω για να φροντίσω τους Under 21, που θα στηρίξουν την ομάδα των μεγάλων. Έχω βελτιώσει πολύ τον εαυτό μου όπως έχουν βελτιωθεί και οι συνεργάτες μου. Η εμπειρία και οι ευκαιρίες που είχαμε μόνο μας βοηθούν. Ήταν μια εμπειρία έξω από τη ζώνη άνεσής μας όσον αφορά τις ικανότητες των παικτών, το εύρος των παιχνιδιών και του ελέγχου της δουλειάς. Δεν ήταν σπουδαία εμπειρία η ήττα από την Ελλάδα στο Γουέμπλεϊ και αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου μετά από τις αλλαγές που κάναμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.