Ολυμπιακός: Πάτησε Ελλάδα ο Κάρμο - Ακολουθούν Στάνιτς και Ρόκα

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν ρυθμούς λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Νταβίντ Κάρμο έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα, επιστρέφοντας για την τρίτη θητεία του στον σύλλογο, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις και στα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα.

Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Οβιέδο, επιστρέφει στον Ολυμπιακό με στόχο να αποτελέσει ξανά βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής. Ο 26χρονος στόπερ είχε συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του Conference League το 2024 και πλέον απομένουν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα βρίσκεται και ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ ο Ολυμπιακός προχώρησε και στην απόκτηση του 22χρονου Τσομπανίδη από τον Πανσερραϊκό, συνεχίζοντας την ενίσχυση του ρόστερ.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Πειραιώτες περιμένουν να ολοκληρώσουν ακόμη δύο σημαντικές μεταγραφές, αυτές του Πέταρ Στάνιτς και του Τζοέλ Ρόκα.

Για τις δύο υποθέσεις απομένουν πλέον μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ο Στάνιτς αναμένεται να αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή από τη Λουντογκόρετς, σε μία συμφωνία που εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον Τζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα το ποσό της μεταγραφής υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου για τον Ολυμπιακό, καθώς πραγματοποιείται η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών ενόψει της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, τον δρόμο του Κάρμο θα ακολουθήσουν άμεσα τόσο ο Στάνιτς όσο και ο Ρόκα, ώστε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας.





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