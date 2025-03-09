Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην ισοβαθμία με τον Ολλανδό, Φλον και αποφάσισαν να βρεθούν μαζί στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Ο Καραλής πήρε το μετάλλιό του, άκουσε και τον Εθνικό Ύμνο, αλλά ήθελε τους συναθλητές του στο πλευρό του, ώστε να μη βγει φωτογραφίες μόνος του. Τους φώναξε ν’ ανέβουν ξανά στο βάθρο, τους αγκάλιασε και όλοι μαζί μοιράστηκαν τη χαρά τους, η οποία αποτυπώθηκε στα κλικ των φωτογράφων.

