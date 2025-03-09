Λογαριασμός
Υπέροχος Καραλής: Φώναξε τους συναθλητές του στο βάθρο για να βγουν φωτογραφίες αγκαλιά

Ο Manolo έδειξε ξανά πόσο χρυσό παιδί είναι για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του και τον τρόπο που φώναξε τους συναθλητές του στο βάθρο να του κάνουν παρέα

Εμμναουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην ισοβαθμία με τον Ολλανδό, Φλον και αποφάσισαν να βρεθούν μαζί στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Ο Καραλής πήρε το μετάλλιό του, άκουσε και τον Εθνικό Ύμνο, αλλά ήθελε τους συναθλητές του στο πλευρό του, ώστε να μη βγει φωτογραφίες μόνος του. Τους φώναξε ν’ ανέβουν ξανά στο βάθρο, τους αγκάλιασε και όλοι μαζί μοιράστηκαν τη χαρά τους, η οποία αποτυπώθηκε στα κλικ των φωτογράφων.

Πηγή: sport-fm.gr

