Κανονικά έγινε σήμερα η προαιρετική προπόνηση του Παναθηναϊκού

Κανονικά έγινε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR η οποία ήταν προαιρετική για όσους παίκτες επιθυμούσαν να δώσουν το «παρών» σε αυτή.

Οι πράσινοι διευκρίνισαν το συγκεκριμένο γεγονός σε ό,τι έχει να κάνει με το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας το οποίο έγινε στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι.

Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα. Αύριο είναι προγραμματισμένη προπόνηση κανονικά υπό των εντολών του.

