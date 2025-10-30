Λογαριασμός
Έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Παρτιζάν ο Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης έκανε την πρώτη του προπόνηση στη νέα του ομάδα

Καλάθης

Μόλις μια ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησή του από την Παρτίζαν ο Νικ Καλάθης ξεκίνησε τις προπονήσεις με αυτή.

Ο Έλληνας διεθνής άσος συμμετείχε σήμερα για πρώτη φορά σε προπόνηση της νέας του ομάδας στην επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτιζάν ανέβασε δύο φωτογραφίες στα social media με τον Καλάθη να φαίνεται να έχει επιλέξει το νούμερο 35 και στο βάθος τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

