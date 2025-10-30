Μόλις μια ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησή του από την Παρτίζαν ο Νικ Καλάθης ξεκίνησε τις προπονήσεις με αυτή.
Ο Έλληνας διεθνής άσος συμμετείχε σήμερα για πρώτη φορά σε προπόνηση της νέας του ομάδας στην επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Η Παρτιζάν ανέβασε δύο φωτογραφίες στα social media με τον Καλάθη να φαίνεται να έχει επιλέξει το νούμερο 35 και στο βάθος τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Practice time👀#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/rF9ksADvWT— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 30, 2025
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.