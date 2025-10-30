Μόλις μια ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησή του από την Παρτίζαν ο Νικ Καλάθης ξεκίνησε τις προπονήσεις με αυτή.

Ο Έλληνας διεθνής άσος συμμετείχε σήμερα για πρώτη φορά σε προπόνηση της νέας του ομάδας στην επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτιζάν ανέβασε δύο φωτογραφίες στα social media με τον Καλάθη να φαίνεται να έχει επιλέξει το νούμερο 35 και στο βάθος τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.