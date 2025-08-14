Καλαμάτα: Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου με την ΑΕΛ

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς της Καλαμάτας με την ΑΕΛ!



Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση η Μαύρη Θύελλα, βγήκαν στη διάθεση του κόσμου τα «μαγικά» χαρτάκια για το παιχνίδι Κυπέλλου με τους «βυσσινί» (Τρίτη 19/08, στις 17:00), καθώς και ο τρόπος που μπορούν να τα προμηθευτούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει ότι κυκλοφορούν προς διάθεση των φιλάθλων της, τα εισιτήρια του αγώνα στο πλαίσιο του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο γήπεδο της Παραλίας (Τρίτη 19/08, στις 17:00) με την ΑΕΛ.



Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια από τα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και το κατάστημα KALAMATA FC Official Store.



Ημέρες και ώρες διάθεσης:

ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πέμπτη 14/8 | 10.00 – 17.00

Κυριακή 17/8 | 10.00 – 14.00

Δευτέρα 18/8 | 10.00 -17.00

Τρίτη 19/8 |10.00-14.00



KALAMATA FC Official Store

Πέμπτη 14/8 | 09.00-14.00 & 18.00 -21.00

Σάββατο 16/8 | 09.00 -15.00

Δευτέρα 18/8 | 09.00-14.00

Τρίτη 19/8 | 09.00-14.00 & 18.00-21.00



Είτε ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:



https://www.ticketmaster.gr/ps-kalamata-eisithria-diarkeias-2025-2026_sen_2007187.html



Την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια θα ανοίξουν 2 ώρες πριν την καθορισμένη έναρξη του αγώνα.



Τιμές Εισιτηρίων:

VVIP: 40 ευρώ

VIP1: 15 ευρώ

VIP2 : 15 ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Α: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Β: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 4: 10 Ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ (Ηλικία έως 18 ετών ) : 5 Ευρώ [Αγορά μόνο από τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα και σε περιορισμένο αριθμό].

ΘΥΡΑ 1 {Οικογενειακή Κερκίδα}: 15 Ευρώ (1 Ενήλικας & 1 παιδί έως 18 ετών)



Υπογραμμίζεται πως για την διασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων, των αθλητών και του αγωνιστικού χώρου αλλά και την αποφυγή μελλοντικών κυρώσεων, κατά την είσοδο των φιλάθλων στο Στάδιο, δεν θα επιτραπούν μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.



Επιπλέον σημείο πώλησης: Wayside coffee & shisha, Λυκούργου 24

Πληροφορίες στο τηλ.2721181356 και στο info@fckalamata.gr



