ΑΕΚ-Άρης Λεμεσού: Με συγκέντρωση και σοβαρότητα η Ένωση καθαρίζει την πρόκριση

ΑΕΚ και Άρης Λεμεσού θα διασταυρώσουν και πάλι τα ξίφη τους, αυτή τη φορά όμως η ισοπαλία δεν θα είναι αρκετή και μόνο ένας θα μείνει... όρθιος.



Στην αναμέτρηση της Κύπρου, η Ένωση μπήκε πολύ φορτσάτη και μέχρι το 14ο λεπτό προηγούταν με 2-0 και έδειχνε ικανή να καπαρώσει, από το πρώτο κιόλας ματς, την πρόκριση στα play offs του Conference League.



Εκεί όμως λίγο η αφέλεια, λίγο ο ενθουσιασμός και λίγο η απροσεξία, έδωσαν την ευκαιρία στον Άρη να μπει ξανά στη διεκδίκηση του ματς και οι Κύπριοι δεν την άφησαν να πάει χαμένη, με το τελικό 2-2 να τα αφήνει πλέον όλα ανοιχτά.



Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να μην κάνει δραματικές αλλαγές στην 11άδα του, όμως δεδομένα δεν θέλει να ξαναδεί την ομάδα του να αντιδράει με τέτοιο τρόπο και κυρίως αμυντικά, καθώς στο γκολ που ο Άρης μπήκε ξανά στο ματς για το 2-1, η «κιτρινόμαυρη» άμυνα βρισκόταν στη σέντρα, χωρίς να έχει δοθεί τέτοια εντολή από τον πάγκο.

Τα ερωτήματα για το αρχικό σχήμα της Ένωσης, είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Πενράις να φλερτάρει με το ντεμπούτο του. Ο Πήλιος στις αναμετρήσεις με τη Χάπεολ Μπερ Σεβά, ήταν εξαιρετικός και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον Νίκολιτς που τον εμπιστεύτηκε. Όμως η απόδοση του στην Κύπρο δεν ήταν αρκετά καλή, με αποτέλεσμα πλέον ο Σκωτσέζος να χτυπάει πόρτα 11άδας.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και για τον ποδοσφαιριστή που θα επιλέξει ο Σέρβος τεχνικός στη θέση «10», με τους υποψήφιους να είναι τρεις. Ένας εκ των Κοϊτά, Κουτέσα και Μαρίν θα βρεθεί πίσω από τους Πιερό και Ζίνι, οι οποίοι αναμένεται και πάλι να είναι βασικοί.



Η ΑΕΚ έχει τεράστια ανάγκη, όχι απλώς να περάσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, αλλά να καταφέρει να μπει στη League Phase στη Conference League για να διορθώσει, όσο περισσότερο μπορεί τον περσινό καταστροφικό αποκλεισμό από τη Νόα.



Πιθανή 11άδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό



Πιθανή 11άδα Αρης Λεμεσού:

Άλβες, Γιάγκο, Μπαλογκούν, Γκόλντσον, Αντερσον Κορέια, Μόντνορ, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Κβιλιτάια, Κακουλλής



Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ

Βοηθοί: Ρόγκιερ Χόνινγκ, Γιόχαν Μπάλντερ

4ος: Άλεξ Μπος

VAR: Κλέι Ρούμπερτι, Έντουιν φαν ντε Γκραφ.

