Έτοιμη να αλλάξει σελίδα είναι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη ο Αριστοτέλης Μυστακίδης πήρε το ΟΚ από την ΕΕΑ για να αποκτήσει τις μετοχές της, με την ανακοίνωση να δημοσιεύεται με κάθε επισημότητα.

Συγκεκριμένα, το Metrosport σε ρεπορτάζ του μεταφέρει την πληροφορία ότι στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αποδέχθηκε τα έγγραφα που της είχαν κατατεθεί και αναγνώρισε ότι ο Μυστακίδης πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει μετοχές και να γίνει ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ.

