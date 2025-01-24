Λογαριασμός
ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Μίμη Δομάζο: Πενθούμε την απώλεια ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, μιας τεράστιας προσωπικότητας

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», γράφει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Μίμης Δομάζος

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την απώλεια του «Στρατηγού», Μίμη Δομάζου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Σε ανάρτησή της η ΚΑΕ σημειώνει: 

«Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, μα πάνω απ’ όλα μίας τεράστιας προσωπικότητας του ελληνικού αθλητισμού.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Μίμης Δομάζος. Στρατηγός. Αθάνατος». 

