Μονέκε για Λεσόρ: «Οι αστράγαλοί του είχαν αντίθετη πορεία, δεν μπορώ να περιγράψω το να ουρλιάζει - Λύγισα με Χουάντσο»

Προ ημερών το ευρωπαϊκό μπάσκετ σοκαρίστηκε με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπασκόνια. Ένας σοκαριστικός τραυματισμός, ο οποίος θα αφήσει τον Γάλλο σέντερ εκτός δράσης για τέσσερις μήνες τουλάχιστον, ενώ έφερε συγκίνηση και στεναχώρια τόσο στους παίκτες των δύο ομάδων, όσο και στους οπαδούς του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος βρέθηκε στην εν λόγω φάση, περιέγραψε στο κανάλι του «Amerikanos24» με ανατριχιαστικό τρόπο τα όσα συνέβησαν. Ο φόργουορντ της ισπανικής ομάδας αναφέρει πως οι αστράγαλοι του Λεσόρ είχαν αντίθετη πορεία και δεν μπορεί καν να περιγράψει τη σκηνή με τα ουρλιαχτά του παίκτη του Παναθηναϊκού.

«Περπάτησα μπροστά από τον πάγκο μου οι αντιδράσεις όλων ήταν σαν slow motion», υποστηρίζει στη συνέχεια.

Λύγισε δε όταν είδε τις εκφράσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όταν επανεκκίνησε το παιχνίδι… «Έμεναν 9 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο και απλά ένιωσα ότι έχω ναυτία. Σαν να ήθελα να κλάψω, ήθελα απλά να μην είμαι εκει. Μετά ξεκινήσαμε το παιχνίδι, ο Χουάντσο έβαλε ένα τρίποντο και έκλαιγε. Αυτό με λύγισε».

Κατέληξε δε, πως το χειρότερα απ’ όλα ήταν ότι έπρεπε οι παίκτες να συνεχίζουν και να ολοκληρώσουν το παιχνίδι…

Το σχετικό απόσπασμα από το 52:55:

«Ήμουν αυτός που εμπλεκόταν στον τραυματισμό, το οποίο ήταν σπαρακτικό. Και μετά το γεγονός ότι ο Λεσόρ είναι φίλος μου, ήταν απλά γελοίο. Αλλά γυρίζω πίσω στην αρχή του παιχνιδιού που για μένα ήταν σαν να μην είχα ιδέα. Του έστειλα μήνυμα, αλλά όταν οδηγούσα σκεφτόμουν ότι έστριψα τον αστράγαλο στο πόδι του Ματίας. Δεν το ήξερα καν ότι ήταν το πόδι του εκείνη την στιγμή. Πριν λίγο είχα γυρίσει εγώ τον αστράγαλο μου και είπα δεν μπορώ να τραυματιστώ. Σηκώθηκα για να ρίξω τις βολές.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ο Τρεντ μου δίνει μια πάσα πάω να πάρω την μπάλα και ο Ματίας κλέβει πρώτος. Και μετά νιώθω το πόδι του να χτυπάει εμένα, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν τίποτα. Και μετά τον βλέπω να πέφτει κάτω. Τον ακούω δεν μπορώ καν να περιγράψω το να ουρλιάζει φίλε. Και μετά βλέπω την αντίδραση του Ντόντα Χολ και είναι σαν είδε κάτι πολύ φρικτό και μετά πέφτει στο πάτωμα και λέω τι συνέβη. Μου είπε κοίτα τον Ματίας, και αυτός είναι ακόμα στο παρκέ.

Όταν μετακινήθηκε στο πλάι και γύρισε ανάσκελα είδα τους αστραγάλους του να έχουν αντίθετη πορεία. Και λέω Θεέ μου, το γύρισε δεν μπορούσα να κοιτάξω. Περπάτησα μπροστά από τον πάγκο μου οι αντιδράσεις όλων ήταν σαν slow motion. Σκεφτόμουν διάφορους τραυματισμούς, κάποιους που είχα δει στην τηλεόραση και τώρα το είδα μπροστά μου. Θυμάμαι όταν πήγα να καθίσω στο πάγκο μου, ο Γκραντ ήρθε προς το μέρος μου. Δεν μπορούσα να κοιτάω. Είπα ότι τελείωσε η σεζόν για αυτόν. Βλέπω τον Χουάντσο να κλαίει, κοίταζα τους παίκτες του πάγκου μου, αλλά δεν ήθελα να κοιτάξω τίποτα άλλο.

Έμεναν 9 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο και απλά ένιωσα ότι έχω ναυτία. Σαν να ήθελα να κλάψω, ήθελα απλά να μην είμαι εκει. Μετά ξεκινήσαμε το παιχνίδι, ο Χουάντσο έβαλε ένα τρίποντο και έκλαιγε. Αυτό με λύγισε.

Το παιχνίδι σταμάτησε και όσα ακολούθησαν ήταν σαν ταινία. Οι οπαδοί φώναζαν, κάποιος λιποθύμησε ή είχε καρδιακή ανακοπή. Έπρεπε να σταματήσουμε γιατί υπήρχε πολύ φασαρία και ήταν σε διαφορετικά τμήματα του γηπέδου. Ήταν πολλά.

Το χειρότερο ήταν ότι έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Εγώ ήδη είχα χτυπήσει τον αστράγαλο μου δεν ήθελα να παίξω άλλο. Μετά σκέφτηκα τον Ματίας, το καλοκαίρι είναι ελεύθερος, του αξίζουν όλα αυτά τα χρήματα που παίρνει.

Του έστειλα μήνυμα αμέσως. Και μου γελάει λέγοντας μου "εσύ δεν χρειαζόταν να μου στείλεις". Όλη η νοοτροπία του είναι υπέροχη. Ήταν ευδιάθετος και είπε ότι "δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον θεό, και ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο"

Μου είπε να πω ευχαριστώ στον Χαουαρντ για ότι έκανε με την προσευχή. Ήταν μια εξωπραγματική μέρα για όλους αλλά είμαι υπερήφανος για αυτόν και την νοοτροπία που έχει. Για το υπόλοιπο της καριέρας μου θα με στοιχειώνει αυτή η στιγμή.

Όταν φύγαμε για το αεροδρόμιο αρκετοί μου είχαν στείλει μήνυμα και μετά απλά κατέρρευσα κλαίγοντας και ο Χάουαρντ ήρθε να με αγκαλιάσει. Ήταν απλά φρικτό. Σε αγαπώ Ματίας, τις καλύτερες ευχές μου, ελπίζω να αναρρώσεις σύντομα».

