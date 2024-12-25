Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο θέλησε να ευχηθεί η Λειψία στον κόσμο της, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Δημιουργώντας λοιπόν ένα εντυπωσιακό βίντεο με AI (σσ. τεχνητή νοημοσύνη), οι «ταύροι» έχουν στήσει επί της ουσίας ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο του γηπέδου. Μάλιστα, το δέντρο είναι τόσο μεγάλο που βγαίνει από την ανοιχτή οροφή της «Red Bull Arena».

Την ίδια ώρα, ένα ελικόπτερο έχει τη «δύσκολη δουλειά» να στολίζει με μια γιγαντιαία γιρλάντα το δέντρο.

Για… κερασάκι στην τούρτα ρίχνει και ένα λαμπρό αστέρι στην κορυφή του.

