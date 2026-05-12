Την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του Παναθηναϊκού για πρόκριση στο Final 4 εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μια μέρα πριν το καθοριστικό Game 5 στη Βαλένθια, που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το T-Center.

Παραθέτοντας μια-μια τις φωτογραφίες όλων των παικτών του ρόστερ σε ένα κολάζ, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ έστειλε το εξής μήνυμα μέσω story στο Instagram: «Πιστεύει κάποιος πραγματικά ότι αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να παρακολουθήσουν το Final 4 από τις τηλεοράσεις τους στο σπίτι τους;»

Υπενθυμίζεται πως στο Final 4, που θα διεξαχθεί 22 και 24 Μαΐου στην Αθήνα, έχουν ήδη προκριθεί Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, με την τελευταία να αποτελεί και τον αντίπαλο του νικητή Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον δεύτερο ημιτελικό.

Πηγή: skai.gr

