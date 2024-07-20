Ισραήλ: Τα top 20 γκαρντ της Euroleague, τρεις «πράσινοι» στη λίστα

Ο δημοσιογράφος Άρελ Γκίνσμπερ, ο οποίος κατάγεται από το Ισραήλ, έκανε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα του “X”. Η συγκεκριμένη δημοσίευση ήταν μία λίστα με τους 20 καλύτερους γκαρντ της Euroleague, σύμφωνα με εκείνον.

Στη λίστα αυτή υπήρχαν διάφορα μεγάλα ονόματα. Πρώτος στη λίστα του Ισραηλινού ρεπόρτερ ήταν ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, ενώ 20ος ήταν ο Νάντο Ντε Κολό. Ενδιάμεσα υπήρχαν και 3 “πράσινοι”, στη θέση νούμερο 3 ο Κέντρικ Ναν, στη θέση νούμερο 5 ο Κώστας Σλούκας και στο νούμερο 11 ο Λορέντζο Μπράουν.

Πηγή: skai.gr

