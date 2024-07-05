Λογαριασμός
Προολυμπιακό τουρνουά: Χωρίς Χουάντσο η Ισπανία στον ημιτελικό με τη Φινλανδία

Ο τραυματίας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν θα ενισχύσει την Ισπανία στον ημιτελικό του Προολυμπιακού τουρνουά κόντρα στη Φινλανδία.

Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα κληθεί να ξεπεράσει η Ισπανία το εμπόδιο της Φινλανδίας

Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα κληθεί να ξεπεράσει η Ισπανία το εμπόδιο της Φινλανδίας, για τα ημιτελικά του Προολυμπιακού της Βαλένθια.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στο πρώτο ματς της «ρόχα» κόντρα στον Λίβανο και αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό, το οποίο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στην κρίσιμη νοκ άουτ αναμέτρηση.



Υπενθυμίζουμε πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν ανήσυχος για την κατάσταση του Χουάντσο, αναφέροντας πως «πηγαίνει μέρα με τη μέρα, δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά και πρέπει να κοιτάξουμε τον κίνδυνο μεγαλύτερου τραυματισμού».
