Τα «θέλω» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι γνωστά για τον Ολυμπιακό που έχει στο μυαλό του για τη νέα σεζόν. Συγκεκριμένα πράγματα έχει ζητήσει ο Ισπανός τεχνικός και μεταξύ αυτών είναι η παραμονή ενός μεγάλου μέρους από το ρόστερ που κατέκτησε το Conference League. Και η διοίκηση κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αφού τρέχει αρκετά ζητήματα ταυτόχρονα. Αυτό των δανεικών που θέλει να διατηρήσει και του χρόνου (Κάρμο, Ποντένσε, Όρτα), αυτό των ανανεώσεων (Φορτούνης, Μασούρας), αυτό των μεταγραφών και φυσικά εκείνο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.



Το τελευταίο ζήτημα είναι μια «καυτή πατάτα» για τον σύλλογο και τον «Μέντι». Ο Βάσκος επιθυμεί διακαώς να παραμείνει ο Μαροκινός στράικερ και η διοίκηση του έχει καταθέσει μια πλουσιοπάροχη πρόταση. Του δίνει ουσιαστικά αυτά που θέλει για να τον δελεάσει σε χρήματα, αλλά ο ατζέντης του συνεχίζει να τον προτείνει σε πολλές ομάδες ανά την Ευρώπη. Ο ίδιος, περιμένει καρτερικά και σύντομα θα αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει. Αν θα φορά και του χρόνου τα ερυθρόλευκα ή θα αναζητήσει κάποιον άλλο σταθμό στην καριέρα του.



Οι τελευταίες πληροφορίες του sportfm.gr αναφέρουν πως η Φενέρμπαχτσε βγαίνει εκτός κάδρου από την όλη υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η τουρκική ομάδα δεν πρόκειται να ανεβάσει τα χρήματά της, τα οποία είναι λιγότερα από αυτά του Ολυμπιακού. Ούτε και φυσικά θα του εγγυηθεί πως θα είναι το πρώτο βιολί στην επίθεση. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Εν Νεσίρι πλησιάζει στον τουρκικό σύλλογο. Εκτός και αν προκύψει κάποια τεράστια ανατροπή και δεν κλείσει ο συμπατριώτης του 31χρονου. Ωστόσο, και πάλι, ο Ελ Κααμπί δεν θα αποτελέσει την πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης των «καναρινιών». Το ενδιαφέρον πλέον έχει παγώσει για τα καλά και επί της ουσίας το όλο θέμα δείχνει να μπαίνει στο... συρτάρι.

Όλο αυτό, το γνωρίζει ο ποδοσφαιριστής και φυσικά ο εκπρόσωπός του, ο οποίος προσπαθούσε σε συχνές συνομιλίες με τη Φενέρ να διαπιστώσει το σκεπτικό της ομάδας για τον πελάτη του. Πλέον, ο Μαροκινός στράικερ και ο μάνατζέρ του στρέφονται σε άλλες επιλογές, επιδιώκοντας να λάβουν ένα υψηλό αντίτιμο. Η πρόταση της Νταμάκ είναι στα χέρια του, όπως είχε αποκαλύψει το sportfm.gr, αλλά δεν είναι η μοναδική από Σαουδική Αραβία. Όχι, βέβαια, ότι οι υπόλοιπες είναι κατά πολύ υψηλότερες, αφού πάνω από 3 εκατ. ευρώ δύσκολα θα βρει ακόμα και από άλλους συλλόγους. Όπως η Αλ Καλίτζ για παράδειγμα, ενώ στο κάδρο υπάρχει και η Λιόν.



Ο Ολυμπιακός όλα δείχνουν πως έχει έναν αντίπαλο λιγότερο για τον Ελ Κααμπί. Μένει να φανεί και στην πράξη. Αν δηλαδή δεν επανέλθει η Φενέρ με υψηλότερο συμβόλαιο, κάτι που μοιάζει αρκετά δύσκολο ως απίθανο. Και αν ο φορ των 33 γκολ την περασμένη σεζόν, αποφασίσει να αποδεχτεί την πρόταση των Πειραιωτών, κάνει αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του και συνεχίσει στον Πειραιά.



Προσοχή, το γεγονός ότι μάλλον οδηγείται προς ναυάγιο η… όλη φάση με Ελ Κααμπί και Φενέρμπαχτσε, δεν σημαίνει πως αυτομάτως έμεινε και στους «ερυθρόλευκους». Υπομονή χρειάζεται μέχρι την τελική του απόφαση, η οποία αναμένεται σύντομα…

