Πάλεψε, αλλά λύγισε στο φινάλε από τη Μακάμπι Ραμάν Γκαν η ΑΕΚ Betsson. Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην ουδέτερη Οπάβα της Τσεχίας και ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκειά του, η Ένωση τελικά πλήρωσε τα πολλά και σημαντικά λάθη που έκανε στην «τελική ευθεία» του αγώνα και ηττήθηκε με 95-84, χάνοντας και τη διαφορά των 9 πόντων με την οποία είχε νικήσει τους Ισραηλινούς για τον πρώτο γύρο.

Έτσι, η ΑΕΚ έπεσε στο 3-2 και πλέον θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι και την ολοκλήρωση της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του BCL (φιλοξενεί την πρωτοπόρο Βόννη) για να μάθει αν θα προκριθεί και από ποια θέση. Από την άλλη, η Μακάμπι Ραμάτ Γκαν ανέβηκε στο 2-3 και ελπίζει στο να πάρει τη δεύτερη θέση από την ομάδα του Σάκοτα.

Κορυφαίοι για την ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε το ματς με 17 λάθη και 10 χαμένες βολές, ήταν οι Χέιλ (17π), Κουζμίνσκας (13π με 3/5 τρίποντα, 4 ασίστ και 3 ριμπ.) και Μπράις (9π, 6 ριμπ), ενώ για τη Μακάμπι ξεχώρισαν οι Στίβενς (24π, 7 ριμπ), ΜακΚόλουμ (23π, 6 ασίστ και 7 κλεψίματα) και Μάιλς (10π, 8 ριμπ).

Το ματς:

Με Χέιλ, Καράμπελα, Νετζήπογλου, Γκρέι και Γκόλντεν ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΚ, ενώ για τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν αρχική πεντάδα ήταν οι Στίβενς, ΜακΚόλουμ, Άριελ, Γκάλινατ (Στον Άρη την περσινή σεζόν) και Μάιλς (παίκτης της ΑΕΚ τη σεζόν 2022-23).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να μπαίνει νωθρή και «κρύα», με αρκετές λάθος επιλογές στις επιθέσεις της. Έτσι η Μακάμπι βρήκε πρώτη ρυθμό και προηγήθηκε με 14-6, κυρίως χάρη στους 8 προσωπικούς πόντους του Στίβενς, ενώ η ΑΕΚ βρήκε επιθετικές λύσεις με δύο συνεχόμενα τρίποντα των Καράμπελα και Κουζμίνσκας, οι οποίοι διαμόρφωσαν το 16-12. Ο Στίβενς συνέχισε να πληγώνει την άμυνα της ΑΕΚ (10π με 5/6 δίποντα) και η Μακάμπι ξέφυγε με +8 (20-12), όμως ο Νετζήπογλου επανέφερε την Ένωση στο – 4 (20-16) με συνεχόμενα καλάθια του, πριν ο Κρόφορντ κάνει το 24-17. Ο Ομπιέσιε έβαλε τρίποντο για τους πρώτους πόντους του με την ΑΕΚ, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου έκανε την εμφάνισή του ο Χαμπ, ο οποίος με δύο σερί δικά του τρίποντα (5/7 συνολικά η Ένωση) ισοφάρισε σε 26-26!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει το πρώτο της προβάδισμα στην βραδιά (26-30) χάρη σε καλάθια των Μπράις και Ομπιέσιε, ενώ ο Γκάλινατ με συνεχόμενα καλάθια του ισοφάρισε σε 34-34. Ο Μάιλς συνέχισε να… διαφεύγει της άμυνας της ΑΕΚ και έκανε το 36-33 με τρίποντο και φάουλ, ενώ ο Κουζμίνσκας έδινε τις λύσεις στις επιθέσεις της Ένωσης, βάζοντάς τη ξανά μπροστά, με 41-40, ενώ έφτασε τους 10 όταν έκανε το 42-43, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια όντας στην απόλυτη ισορροπία (44-44).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται βελτιωμένη στην άμυνά της, επιτρέποντας στην αντίπαλό της να βάλει μόλις ένα καλάθι στα τρία πρώτα αγωνιστικά λεπτά και ξεφεύγοντας για πρώτη φορά στο +6 (46-52) με καλάθια από Χέιλ και Γκόλντεν. Στη συνέχεια ήρθαν δύο διαδοχικές λάθος επιθέσεις και ένα τρίποντο του Άριελ για το 51-52, όμως ο Χέιλ είχε βρει ρυθμό, ευστοχώντας σε τρίποντο και σε βολές για να φτάσει τους 9 πόντους στην περίοδο και να κάνει το 51-58! Η ΑΕΚ διατήρησε αυτή τη μικρή διαφορά ασφαλείας μέχρι και το 57-64, αλλά ο ΜακΚόλουμ με συνεχόμενα τρίποντά του ισοφάρισε σε 67-67, πριν έρθει ο Φλιώνης για να διαμορφώσει το 67-69 της τρίτης περιόδου.

Ερχόμενος… με φόρα από το τρίτο δεκάλεπτο, ο ΜακΚόλουμ έβαλε 5 σερί πόντους για το +3 της Ραμάτ Γκαν (72-69), ενώ ο Κρόφορντ με τρίποντο έκανε το 76-69. Με την ΑΕΚ να έχει μπλοκάρει επιθετικά, μένοντας χωρίς πόντο για 3 αγωνιστικά λεπτά, οι τυπικά γηπεδούχοι ξέφυγαν με +8 (77-69), αλλά ο Χέιλ με μεγάλο του τρίποντο έδωσε «ανάσα» για το 77-72 και ο Μπράις σκόραρε μετά από κλέψιμο του Κουζέλογλου για το 77-74. Κουζμίνσκας με τρίποντο και Γκρέι μα καλάθι-φάουλ κράτησαν την ΑΕΚ κοντά στο σκορ (86-82), όμως μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του ματς έκαναν την εμφάνισή τους συνεχόμενα λάθη, με τη Μακάμπι να εκμεταλλεύεται την περίσταση και να επικρατεί με 95-84, καλύπτοντας και τη διαφορά με την οποία είχε ηττηθεί στην Αθήνα.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 44-44, 67-69, 95-84

