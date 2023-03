Οι αλλαγές της IFAB στους κανονισμούς ποδοσφαίρου: Οφσάιντ, έξτρα χρόνος και άλλα

Αρκετές αλλαγές σε κανονισμούς ποδοσφαίρου και σε διάφορα θέματα που απασχολούν, ανακοίνωσε η IFAB.

Μερικές από αυτές τις αλλαγές αφορούν σε πρόσφατα γεγονότα που έγιναν και πλέον αποσαφηνίζονται. Όπως για παράδειγμα το να μπει ένα γκολ από μια ομάδα και παίκτες από τον πάγκο ή αξιωματούχοι βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου (σσ. το παράδειγμα από τον τελικό του Αργεντινή-Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο).

Υπάρχει, επίσης, τροποποίηση στον κανονισμό για τις καθυστερήσεις, αφού θα προσμετρώνται έξτρα λεπτά για την καθυστέρηση που υπάρχει στους πανηγυρισμούς για τα γκολ, ενώ πλέον δεν θα επιτρέπεται οι τερματοφύλακες να καθυστερούν την εκτέλεση ενός πέναλτι ή να κινούνται πάνω στη γραμμή και να χτυπούν τα δοκάρια.

Now available for download: list of changes and clarifications to the Laws of the Game 2023/24, effective as from 1 July



