Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο η Εθνική - Μπαίνει από βδομάδα σε φουλ πρόγραμμα

Με τρεις απουσίες θα λάβει μέρος η Εθνική μπάσκετ στο τουρνουά της Λεμεσού το Σαββατοκύριακο.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν ακολούθησαν την αποστολή, αλλά με την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο θα μπουν σε φουλ πρόγραμμα.

Ο πρώτος εντάχθηκε μόλις την περασμένη Δευτέρα στην προετοιμασία και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες. Ο δεύτερος ταλαιπωρείται από ένα τράβηγμα, ενώ ο τρίτος υπέστη ήπια κάκωση ποδοκνημικής στο φιλικό με το Βέλγιο.



Έτσι για τα ματς του Σαββάτου με την Σερβία (20:30) και της Κυριακής με την Κύπρο (20:30) ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του 16 παίκτες: Σλούκας, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Λιοτόπουλος, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης, Κ. Αντετοκούνμπο.

